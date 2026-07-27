¿Por qué Dayro Moreno pidió perdón tras marcar? El gesto que sorprendió a la hinchada

Dayro Moreno volvió a ser protagonista con Once Caldas en el inicio de la Liga BetPlay II-2026, aunque esta vez no solo por su gol.

El experimentado delantero marcó el quinto tanto en la contundente victoria 5-1 sobre Cúcuta Deportivo en el estadio Palogrande y, en lugar de celebrar únicamente con euforia, sorprendió a los aficionados al dirigirse hacia la tribuna norte para pedir perdón con un gesto que rápidamente llamó la atención.

El contundente triunfo dejó a Once Caldas como primer líder de la Liga BetPlay II-2026 y ratificó que, incluso con un rol diferente en el equipo, Dayro Moreno sigue siendo decisivo.

Ahora, el conjunto blanco buscará mantener el impulso cuando enfrente nuevamente a Envigado por la Copa BetPlay y posteriormente visite a Independiente Santa Fe por la segunda fecha del campeonato.

Dayro Moreno hizo un gol y enseguida pidió perdón: esta fue la razón

El atacante ingresó en el segundo tiempo y necesitó apenas una oportunidad para ampliar la ventaja del conjunto albo.

Quedó mano a mano con el arquero rival, mejoró su perfil dentro del área y definió con un toque por encima del guardameta para sentenciar la goleada en la primera jornada del campeonato. Sin embargo, el momento más comentado llegó inmediatamente después de la anotación.

Moreno corrió hacia la tribuna donde se ubica la barra Holocausto Norte y levantó las manos en señal de disculpa. De acuerdo con personas cercanas al club y al jugador, el gesto estuvo relacionado con el penal que desperdició en el semestre anterior, una acción que terminó siendo determinante en la eliminación de Once Caldas y que privó al equipo de disputar las semifinales de la Liga BetPlay.

Dayro Moreno pidió perdón tras su gol en la goleada de Once Caldas y explicó el motivo del gesto

La imagen fue interpretada por muchos hinchas como un acto de reconocimiento y reconciliación con la afición, que respondió con aplausos para el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano.

El tanto también tuvo un valor especial desde lo estadístico. Con esta anotación, Dayro Moreno llegó a 384 goles como profesional y continúa acercándose a la histórica marca de los 400. Además, alcanzó los 263 tantos en la Liga colombiana y completó 177 celebraciones con la camiseta de Once Caldas, consolidándose como uno de los grandes ídolos del club de Manizales.

Llamó la atención que el delantero iniciara nuevamente el compromiso desde el banco de suplentes, tal como ocurrió días atrás frente a Envigado por la Copa BetPlay.

Según trascendió, el atacante no pudo realizar la pretemporada al mismo ritmo que el resto del plantel, situación que llevó al cuerpo técnico a dosificar sus minutos en el comienzo del semestre.