Presidente de Dimayor confirmó cuándo se reanudará Llaneros vs. Once Caldas

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó la reanudación del compromiso entre Llaneros FC y Once Caldas, suspendido por una tormenta eléctrica cuando el marcador favorecía 0-1 al conjunto visitante. El dirigente informó que el partido continuará este lunes a las 10:00 de la mañana, en concordancia con el reglamento vigente.

Zuluaga explicó que la decisión se tomó tras evaluar los reportes de las autoridades y organismos encargados, que advirtieron la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo del encuentro debido a las condiciones climáticas adversas: “Era imposible controlar el partido, pues la tormenta podría extenderse hasta la madrugada. Por eso optamos por reanudarlo en la mañana del lunes, buscando un ambiente más favorable”, señaló.

Presidente de Dimayor agradece a Llaneros, quienes jugarán este lunes y nuevamente el miércoles

El presidente también aclaró que no se contempló la suspensión definitiva del compromiso, ya que esto implicaría mayores complicaciones en el calendario: “No podíamos suspenderlo, porque el partido quedaría aplazado sin fecha clara. Lo correcto era continuarlo bajo la normativa”, agregó.

Asimismo, Zuluaga agradeció la disposición de ambos equipos para acatar la decisión, destacando especialmente el esfuerzo logístico que representa para Llaneros, que deberá afrontar otro compromiso en Bogotá a mitad de semana.

"Quiero agradecer al equipo de Llaneros, porque son realmente los que tienen en este momento la situación más difícil, que ellos tendrían que jugar el día miércoles en la ciudad de Bogotá", contra Independiente Santa Fe.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la comprensión de la situación, subrayando que las condiciones climáticas escapan al control de la organización. “Lo que buscamos es garantizar la equidad deportiva y la sana competencia”, concluyó.