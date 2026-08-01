Primeras imágenes de Bacca como jugador del Cali: así fue su llegada

Carlos Bacca ya comenzó a vivir sus primeros momentos como nuevo jugador del Deportivo Cali.

El delantero colombiano fue captado durante las pruebas de exámenes médicos que antecedieron a su llegada oficial al conjunto verdiblanco, en un video que rápidamente generó expectativa entre los aficionados del club.

El atacante, de amplia trayectoria internacional, arribó al Deportivo Cali como jugador libre después de finalizar su vínculo con Junior de Barranquilla.

Las imágenes de Bacca durante los exámenes médicos muestran uno de los pasos previos a su incorporación al plantel dirigido por Rafael Dudamel.

Carlos Bacca ya viste de verde: así fueron sus exámenes médicos antes de convertirse en jugador del Cali

Horas después de completar el proceso, el Deportivo Cali confirmó oficialmente el fichaje del delantero este viernes 31 de julio.

El club destacó la experiencia y jerarquía del atacante, quien fue presentado como una de las principales incorporaciones para afrontar la Liga BetPlay 2026-II.

“Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!”, publicó la institución en sus redes sociales.

Bacca también posó con la camiseta del conjunto azucarero y quedó definido que utilizará el número 70 durante esta nueva etapa de su carrera.

Carlos Bacca pasó los exámenes médicos: las imágenes que ilusionan al Cali

La llegada del experimentado atacante pretende aportar goles, liderazgo y experiencia a un equipo que comenzó con buen pie el campeonato.

El conjunto vallecaucano derrotó 2-0 a Jaguares de Córdoba en la primera jornada de la Liga BetPlay y ahora tendrá una exigente prueba frente a Independiente Medellín.

El compromiso se disputará este sábado 1 de agosto, desde las 6:10 p. m., en el estadio Atanasio Girardot. El Cali buscará sumar nuevamente, aunque Bacca todavía deberá esperar para tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta verdiblanca.

El delantero cerró así su etapa con Junior, club que también publicó un mensaje de despedida tras confirmarse su salida.