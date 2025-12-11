Problemas en Millonarios: Este jugador se negaría a volver al club en 2026

Álvaro Montero vive uno de los momentos más inciertos de su carrera. Sin continuidad en Argentina y con su nombre sonando en Bogotá, el futuro del arquero parecía encaminarse hacia un retorno obligado a Millonarios… pero una decisión reciente cambió por completo el panorama y dejó a la hinchada en completo suspenso.





Montero no quiere volver: su prioridad sigue siendo el fútbol internacional

La situación del guardameta en Vélez Sarsfield es complicada. Aunque llegó como refuerzo de peso, solo ha disputado dos partidos en varios meses y el club argentino no planea darle más protagonismo.

Por eso, tanto Montero como su entorno evalúan seriamente terminar anticipadamente el préstamo. Sin embargo, cuando surgió la posibilidad natural de un regreso a Millonarios, que es el dueño de sus derechos y está necesitado de arquero para 2026, la respuesta fue contundente:

Montero no quiere volver al club embajador, al menos en esta temporada.

El portero de 30 años quiere insistir en su meta de mantenerse en el fútbol internacional. Su plan es conseguir un nuevo equipo fuera de Colombia para no perder ritmo competitivo ni espacio en la Selección Colombia.





El escenario en Bogotá: puertas abiertas, pero sin decisión final

Mientras el arquero busca opciones en el exterior, en Millonarios la novela se sigue escribiendo. El club está en plena reestructuración, recientemente perdió a Iván Arboleda y Hernán Torres pidió reforzar la portería. Montero sería solución inmediata.

Aun así, desde su entorno reiteran que no contempla regresar para 2026, salvo que no encuentre ningún equipo internacional. En ese caso, el portero estaría obligado contractualmente a presentarse en Bogotá, y Millonarios lo recibiría sin dudar.

Hoy, la situación depende únicamente del mercado:

si aparece una oferta internacional, Montero seguirá su camino fuera, si no, volverá al embajador por obligación y no por convicción.





Un final abierto que dependerá del mercado

La decisión está tomada… pero no es definitiva

Por ahora, Montero dejó claro que no piensa regresar a Millonarios. Su deseo es seguir compitiendo afuera y encontrar un club donde pueda jugar con regularidad.

Pero si ese plan no se concreta, su retorno a Bogotá será inevitable.

El cierre del mercado será quien escriba el capítulo final de esta historia, una que sigue en suspenso y que podría dar un giro inesperado en cualquier momento.