Problemas para Bucaramanga: dos golpes inesperados sacuden al equipo antes de enfrentar a Millonarios

Atlético Bucaramanga continúa ajustando detalles para el inicio de la Liga BetPlay II-2026, pero la pretemporada no ha estado exenta de inconvenientes.

A pocos días del debut oficial frente a Millonarios, el próximo 25 de julio en El Campín, el conjunto 'leopardo' confirmó dos importantes novedades médicas que preocupan al cuerpo técnico encabezado por Pablo Peirano.

Bucaramanga enciende las alarmas: confirma dos bajas por lesión antes del debut frente a Millonarios

Estas dos bajas llegan en un momento sensible para Bucaramanga, que trabaja intensamente para consolidar el proyecto deportivo liderado por Peirano.

Durante este mercado de fichajes, el club ya oficializó las incorporaciones del arquero Cristopher Fiermarin, el extremo Omar Albornoz y el defensor José Ortiz, buscando fortalecer una plantilla que tendrá importantes desafíos en el segundo semestre.

Ahora, la atención del cuerpo técnico estará centrada en recuperar a sus lesionados mientras prepara el estreno liguero frente a Millonarios, un compromiso que servirá como la primera gran prueba del nuevo proyecto deportivo del conjunto 'auriverde'.

Bucaramanga recibe dos malas noticias a días del debut contra Millonarios

El club santandereano, que afronta un proceso de renovación con la llegada del entrenador uruguayo y de varios refuerzos, informó que Martín Rea y Aldair Gutiérrez sufrieron lesiones durante los partidos amistosos de preparación y ya se encuentran bajo supervisión del departamento médico.

La situación más delicada corresponde al defensor argentino Martín Rea, quien resultó lesionado en el compromiso frente a Real Santander. Según el comunicado oficial del club, el futbolista sufrió un fuerte golpe que le provocó fracturas en varios arcos costales.

Pese a la gravedad del diagnóstico, Bucaramanga explicó que el jugador permanece estable y evoluciona favorablemente, por lo que, hasta el momento, no será necesaria una intervención quirúrgica. Su regreso dependerá de la evolución clínica durante las próximas semanas.

Por su parte, Aldair Gutiérrez también se convirtió en baja tras el amistoso disputado frente al Cúcuta Deportivo. El lateral presentó una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo, lesión que obligó al cuerpo médico a inmovilizar la articulación para facilitar su recuperación.

Actualmente, el futbolista desarrolla un plan de trabajo diferenciado con el objetivo de mantener su condición física mientras avanza el proceso de rehabilitación.