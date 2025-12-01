Programación quinta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay 2025-II entra en su última etapa, y esta semana se jugará la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales, una fecha que podría dejar listos a los dos finalistas del torneo. Los partidos se disputarán a mitad de semana, divididos entre miércoles y jueves.

El miércoles 3 de diciembre será el turno del grupo B, donde Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se medirán buscando el paso a la final, mientras que Fortaleza y Santa Fe se enfrentarán para cumplir con el calendario.

¿Qué debe pasar para que Tolima sea finalista este miércoles?

Ese día, Tolima podría convertirse en el primer clasificado a la final, siempre y cuando no pierda en su visita al Bucaramanga. El vinotinto y oro ha sido el equipo más sólido del cuadrangular y llega con ventaja para sellar su clasificación.

En paralelo, Fortaleza recibirá a Santa Fe en el estadio de Techo, en un duelo que servirá para definir posiciones, pues ninguno tiene opciones de pelear el título.

El turno del grupo A llegará el jueves 4 de diciembre, con dos encuentros que se jugarán en Barranquilla y Medellín. La lucha por el liderato se mantiene abierta.

Ya el jueves tendrá lugar el clásico paisa Atlético Nacional vs Independiente Medellín a las 6:30 p. m., un partido que también podría definir el cuadrangular.

La jornada cerrará con el partido en que Junior podría convertirse en finalista en caso de combinarse una victoria ante América con un resultado favorable en el Atanasio Girardot. El cuadro barranquillero llega inspirado y con el Metropolitano como fortaleza.

Programación de la quinta fecha de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II

Miércoles 3 de diciembre

Fortaleza vs Santa Fe

6:20 p. m.

Estadio de Techo

Bucaramanga vs Tolima

8:30 p. m.

Estadio Américo Montanini

Jueves 4 de diciembre

Nacional vs Medellín

6:30 p. m.

Estadio Atanasio Girardot

Junior vs América

8:35 p. m.

Estadio Metropolitano