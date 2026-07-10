¿Quién es el defensor que está a un paso de llegar al Deportivo Cali?

El Deportivo Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes de cara al segundo semestre de 2026. Este jueves, el conjunto vallecaucano confirmó mediante un comunicado oficial que alcanzó un principio de acuerdo con el defensor colombiano José Moya, quien está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo.

La institución azucarera informó que el entendimiento entre las partes ya está definido, aunque la vinculación del futbolista aún depende de que supere satisfactoriamente los exámenes médicos y de que se formalicen los términos pactados en el contrato.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. informa a sus accionistas, hinchas, medios de comunicación y opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador José Moya para su vinculación a nuestra institución", señaló el club en el comunicado emitido este 9 de julio.

Deportivo Cali anuncia principio de acuerdo con José Moya para reforzar su defensa

El Deportivo Cali explicó que, una vez se completen los procedimientos médicos y administrativos, José Moya se incorporará al plantel profesional masculino con el objetivo de fortalecer la zona defensiva.

La dirigencia también aclaró que cualquier novedad relacionada con la contratación será comunicada de manera oficial a través de sus canales institucionales, una vez el proceso quede completamente finalizado.

De superar los exámenes médicos sin inconvenientes, José Moya se convertirá oficialmente en nuevo futbolista del Deportivo Cali, reforzando un sector clave para las aspiraciones del conjunto dirigido por su cuerpo técnico.

José Moya, experiencia y títulos para reforzar la defensa del Deportivo Cali

José David Moya llega al Deportivo Cali con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y el respaldo de haber sido protagonista en varios clubes del país. El defensor, nacido en Gigante, Huila, inició su carrera en las divisiones menores del Atlético Huila, donde debutó como profesional en 2012.

Tras un breve paso por el conjunto opita, encontró continuidad en Leones, equipo en el que se consolidó como titular y capitán gracias a sus buenas actuaciones. Ese rendimiento le abrió las puertas de Cortuluá en 2016, donde firmó un destacado semestre que despertó el interés de Independiente Santa Fe.

Con el cuadro cardenal vivió uno de los mejores momentos de su carrera al conquistar la Copa Suruga Bank y la Liga BetPlay 2016, consolidándose como un defensor confiable en el esquema bogotano. Posteriormente vistió la camiseta de Deportes Tolima, ente otros (Guaraní y Pereira), antes de alcanzar un principio de acuerdo con el Deportivo Cali.