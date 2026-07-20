¿Quién reemplazará a Elizalde? Camacho rompió el silencio sobre la defensa de Millonarios

Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de construir un equipo competitivo para la nueva temporada de la Liga BetPlay, el equipo cayó en el segundo amistoso.

En medio de la expectativa de los hinchas por los refuerzos y las salidas confirmadas, el presidente del club, Enrique Camacho, habló sobre el esfuerzo económico realizado por la institución y dejó claro que la apuesta es volver a pelear por los títulos.

El dirigente dejó varias frases que la hinchada ha destacado, para bien y para mal, destacando que el club ha sido uno de los equipos con mayor actividad en el mercado y dejó abierta la posibilidad de nuevos movimientos antes del inicio del torneo.

Millonarios aún no cierra el mercado: la dirigencia explicó qué falta por llegar

En entrevista con ESPN, el dirigente azul reconoció que el club realizó una inversión importante para fortalecer la nómina y cumplir con las necesidades del cuerpo técnico.

“Sí, naturalmente, hemos hecho un esfuerzo económico muy importante, es una inversión muy alta porque pues naturalmente tenemos una deuda con la afición. Queremos que el equipo retome la vigencia de ser el mejor de Colombia”, aseguró Camacho.

El presidente de Millonarios explicó que la planificación del mercado se hizo de la mano del entrenador y su equipo de trabajo, buscando jugadores que puedan elevar el nivel competitivo del plantel.

“Para eso hay que traer los jugadores que identifica el cuerpo técnico, los que quisieran y por eso pudimos incorporar unas personas que yo creo que son bastante interesantes para fortalecer al actual equipo”, afirmó.

La dirigencia de Millonarios habló del defensa que falta… y dejó más dudas que respuestas

Camacho también se refirió a la presión de una hinchada que espera resultados y reconoció que, pese a los esfuerzos realizados, siempre habrá expectativas más altas alrededor del club.

“Queremos darle gusto a la hinchada, hacemos todo el esfuerzo. Siempre queda uno corto en la opinión de los hinchas, pero fue una inversión muy importante, demostrando el compromiso que tenemos nosotros con el equipo”, manifestó.

Además, destacó que el objetivo institucional es recuperar el protagonismo histórico de Millonarios y convertirlo nuevamente en un candidato permanente a los campeonatos.

“Tenemos un compromiso con el legado, para hacer de Millonarios un equipo que dispute siempre los campeonatos”, agregó.

La voz de Millonarios: Enrique Camacho habló de fichajes, salidas y el objetivo de volver a ser protagonista

Uno de los temas que también abordó fue la salida de Edgar Elizalde, quien dejó el equipo recientemente, y la necesidad de incorporar un nuevo defensor central. Ante la pregunta del periodista Nicolás Samper de La Fm, sobre si llegará un zaguero colombiano o extranjero, Camacho fue claro sobre el estado de las negociaciones.

“Pues ahí estamos indagando, pero todavía no tenemos nada claro, para ser sincero”, respondió.

Sobre la salida de Elizalde, explicó que fue una situación que apareció rápidamente, pero que terminó siendo positiva para ambas partes.

“Fue una cosa de uno para otro día, y yo creo que fue bueno para ambas partes. Como el campeonato no ha iniciado, todavía hay muchos movimientos”, señaló.