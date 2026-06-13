Reestructuración total en Nacional: entrenador, gerente deportivo y más bajas

Atlético Nacional atraviesa días de profundos cambios en su estructura deportiva. A la reciente salida del entrenador Diego Arias, ahora se suma la despedida de Gustavo Fermani, quien dejará su cargo como gerente deportivo tras dos años y dos meses al frente de la planificación futbolística del club verdolaga.

La información fue revelada por el periodista Juan David Londoño, de Tertulia Verde, quien además señaló que Amílcar Bona, secretario técnico, y Julián Tartaglia, gerente del fútbol formativo, tampoco continuarán vinculados a la institución.

La decisión marca el cierre de un ciclo en una de las áreas más importantes de la organización y abre una nueva etapa para el equipo antioqueño.

Fermani llegó a Nacional con la misión de fortalecer la estructura deportiva y liderar los procesos de contratación, seguimiento de talento y planificación estratégica del plantel profesional.

Durante su gestión, el club afrontó importantes retos deportivos, tanto en las competencias locales como internacionales, además de impulsar diferentes procesos en las divisiones menores.

Atlético Nacional acelera su reestructuración: otra salida clave sacude al club

Su salida coincide con un momento de reestructuración institucional tras la derrota en la final de la Liga colombiana frente a Junior de Barranquilla, resultado que también provocó la salida de Diego Arias del banquillo técnico.

De esta manera, la dirigencia deberá asumir simultáneamente la tarea de encontrar un nuevo entrenador y definir quién estará al frente de la gerencia deportiva.

La marcha de Fermani también podría influir en las decisiones que tome Nacional respecto al próximo cuerpo técnico. Actualmente, nombres como Juan Carlos Osorio, Martín Palermo, Eduardo “Kily” González y Reinaldo Rueda han sido vinculados al club, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre el reemplazante de Arias.

La salida conjunta de Fermani, Bona y Tartaglia representa una renovación significativa dentro del proyecto deportivo verdolaga. No se trata únicamente de un cambio en el primer equipo, sino también de una modificación en áreas clave relacionadas con la captación de talento y el desarrollo de futbolistas.