Refuerzo del América Luis Quiñones reveló el papel de David González en su carrera

La presentación de Luis Quiñones como nuevo jugador del América de Cali dejó varias frases que ilusionan a la afición escarlata. El experimentado extremo habló de sus expectativas en esta nueva etapa, de su felicidad por regresar al fútbol colombiano y, especialmente, de la relación que mantiene con el técnico David González, a quien conoce desde hace más de una década.

Quiñones y González compartieron vestuario durante el primer semestre de 2013 en Águilas Doradas, cuando el actual entrenador aún se desempeñaba como arquero profesional. Ahora, los caminos vuelven a cruzarse, pero con roles muy diferentes.

Luis Quiñones llega al América y revela la influencia de David González en su carrera

Durante su presentación, el atacante destacó la admiración que siente por el estratega y recordó la influencia que tuvo en sus primeros años como futbolista profesional.

“Sí, con el profe David hablé hace algo y pudimos coincidir, jugamos juntos aquí en Colombia y es una persona que admiro, al que respeto y que espero estar a la altura para ayudarlo a conseguir los objetivos”, afirmó.

El nuevo refuerzo americano reconoció que la transición de compañero a entrenador ha sido especial para él. Incluso confesó que González fue una de las personas que lo apoyó cuando apenas comenzaba su carrera.

La confesión de Luis Quiñones sobre David González que sorprendió en América

“Si se ve algo raro, tenerlo primero de compañero y ahora, que él me dirija, es algo fantástico. También fue alguien importante para mí, que me ayudó cuando estaba joven”, expresó.

Más allá de su vínculo con el entrenador, Quiñones dejó claro el significado que tiene vestir la camiseta del América. El jugador aseguró que llega con la intención de aportar experiencia, desequilibrio y liderazgo a un equipo que buscará protagonismo en la Liga BetPlay.

“Me ayudó cuando estaba joven”: el emotivo mensaje de Quiñones a David González

“Porque América representa mucho para mí, para mi familia y para mis amigos cercanos que son hinchas del equipo”, señaló.

Además, prometió entrega total en esta nueva etapa: “Para mí vestir esta camisa de rojo es un orgullo, es una felicidad inmensa estar acá. Regresar a mi país y hacerlo con esta institución es algo único”.

Con experiencia internacional y varios títulos en su trayectoria, Quiñones inicia un nuevo desafío bajo la dirección de un viejo compañero que ahora será el encargado de guiarlo desde el banquillo.