Atlético Nacional consiguió un valioso triunfo 1-2 frente a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo y tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Liga BetPlay.

[GOLES] Nacional lo da vuelta en Techo: triunfo contra Internacional en Bogotá

El conjunto bogotano, sorprendió en el primer tiempo con intensidad y presión alta. Después de varias aproximaciones peligrosas, el premio llegó al minuto 29 gracias a Ian Poveda, quien culminó un rápido contragolpe con un remate cruzado de derecha para vencer al arquero verdolaga y poner el 1-0 parcial.

Sin embargo, Nacional reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas cinco minutos después. Tras un tiro de esquina y una jugada llena de rebotes en el área, Simón Zapata terminó enviando el balón a su propia portería para decretar el 1-1 al minuto 34.

El empate le dio confianza al cuadro antioqueño, que comenzó a manejar mejor la pelota y a generar mayor peligro en campo rival. Alfredo Morelos lideró el ataque verdolaga y estuvo cerca de marcar antes del descanso con un remate rechazado dentro del área.

Atlético Nacional remontó el partido contra Inter: 2-1 en Metropolitano de Techo

En la segunda mitad, el partido mantuvo la intensidad y las faltas comenzaron a aparecer constantemente. Nacional adelantó líneas y buscó el gol de la ventaja con remates de Morelos, Eduard Bello y Nicolás Rodríguez, mientras Inter intentaba responder con Kevin Parra y Facundo Boné.

La jugada decisiva llegó al minuto 68. Alfredo Morelos aguantó el balón en ataque y asistió a Juan Rengifo, quien sacó un potente remate de izquierda desde fuera del área para vencer al arquero local y firmar el 1-2 definitivo.

Tras el gol, Nacional controló el ritmo del partido y defendió la ventaja con orden, aunque Inter Bogotá intentó reaccionar en los minutos finales. El conjunto paisa incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo de Nicolás Rodríguez que fue salvado sobre la línea.