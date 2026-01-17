Reyes, furioso con el arbitraje contra el Pereira: “ni para amarilla es”

Pereira arrancó la Liga colombiana con un nuevo tropiezo, en su estreno el equipo risaraldense cayó 2-0 frente a Llaneros en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en Armenia.

Las dificultades financieras han condicionado la planificación del plantel, al punto de impedir la inscripción de refuerzos para esta temporada. Como consecuencia, el cuerpo técnico se vio obligado a incluir en la nómina a varios futbolistas provenientes de las divisiones inferiores, una apuesta que, en el debut, no logró dar resultados ante un rival más sólido y efectivo.

El compromiso comenzó con un desarrollo equilibrado y de escasas emociones. Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron cautela, priorizando el orden defensivo y reduciendo al mínimo las oportunidades claras de gol.

Sin embargo, el encuentro dio un giro en el tiempo de adición del primer periodo, cuando Gustavo Torres fue expulsado tras una infracción revisada por el VAR, decisión que dejó al Pereira en desventaja numérica para todo el segundo tiempo.

Con un hombre más, Llaneros asumió el control del partido tras el descanso. La superioridad se tradujo en el marcador al minuto 56, cuando Daniel Mantilla aprovechó una desatención defensiva para abrir la cuenta. El golpe anímico fue significativo para el conjunto local, que tuvo dificultades para reorganizarse.

Polémica revisión del VAR

La polémica llegó al minuto 67, luego de una mano dentro del área de un jugador del Pereira. Tras la revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal, el cual fue ejecutado con precisión por Jhon Vásquez para ampliar la ventaja y sentenciar el encuentro.

En los minutos finales, el Pereira intentó reaccionar, pero careció de claridad y profundidad ofensiva.

" Creo que le dañó el esmalte de las uñas"

El entrenador del Pereira, Arturo Reyes, se mostró muy molesto en rueda de prensa: “La verdad es que. Hay mucha frustración porque yo estaba tranquilo durante el partido, estuve tranquilo, no reclamé nunca las dos acciones porque supuestamente fueron al bar a revisar y a mirar”.

El entrenador prosiguió: “Pero ya después de mirarla en el camerino le dije a Gustavo Torres que si podía ir a pedirle disculpas a al jugador de Riascos, creo que fue, al jugador de llaneros, que creo que le dañó el esmalte de las uñas”.

Arranque polémico del arbitraje en la primera fecha de la Liga Betplay: “No pasó absolutamente nada. Es ni para amarilla, es ni para amarilla es. Y la otra acción del penal, La mano está de apoyo, va resbalando ni siquiera cambia la dirección del balón, ni siquiera”.

El técnico finalmente concluyó: “Tengo en mi teléfono cualquier cantidad de mensajes de gente en Colombia, jugadores de fútbol. es jugadores de fútbol, periodistas deportivos y todos me dicen lo mismo”.