Salió de Nacional y ya lo buscan: el nuevo camino del entrenador Diego Arias

Atlético Nacional cerró oficialmente el ciclo de Diego Arias como entrenador del equipo profesional masculino, una decisión que llegó después de un semestre marcado por la presión de los resultados, la final perdida ante Junior y la eliminación internacional que terminó generando un cambio en el banquillo verdolaga.

Hace una semana el club confirmó la salida del estratega y destacó su compromiso durante el tiempo que estuvo al frente del plantel: “La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo”, expresó Nacional en el comunicado oficial.

Ahora, la incertidumbre está puesta sobre el futuro de Arias, quien no estaría alejado completamente de la institución. Según informó la periodista Pilar Velásquez en su cuenta de X, el club antioqueño le habría planteado una posibilidad diferente: continuar vinculado a la organización, pero desde la secretaría técnica.

El futuro de Diego Arias tras salir de Nacional: la oferta que recibió y su deseo de seguir como DT

“Nacional le ofreció a Diego Arias continuar en la secretaría técnica del club. Él quiere seguir dirigiendo y tiene ofertas del FPC. Noticia de Clásico Paisa”, aseguró la comunicadora.

La propuesta refleja la intención de Nacional de mantener a Arias dentro de su estructura deportiva, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene del proyecto y su recorrido dentro de la institución, especialmente por su trabajo previo en las divisiones inferiores.

Sin embargo, la intención del entrenador sería continuar su carrera en los banquillos. Arias considera que todavía tiene camino por recorrer como técnico profesional y analiza opciones que le permitan mantenerse al frente de un equipo en el fútbol colombiano.

Su salida de Nacional llegó luego de un proceso que inició tras la partida de Javier Gandolfi. El estratega asumió el reto de recuperar la identidad del equipo, apostando por jugadores jóvenes y una idea ofensiva, pero los resultados no terminaron acompañando su gestión.