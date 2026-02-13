Santa Fe activa el plan B ante el frustrado fichaje de Ceballos: llegaría un central uruguayo

Independiente Santa Fe se encuentra en la búsqueda de un defensa central luego de frustrarse la llegada de Brayan Ceballos, quien era el principal objetivo del club para reforzar la zaga en este semestre.

Este viernes, la institución cardenal informó que el negocio se cayó debido a las exigencias de New England Revolution, equipo dueño de los derechos del jugador. El club estadounidense solicitó unas garantías bancarias que actualmente Santa Fe no puede cumplir.

La dificultad radica en el proceso que adelanta el conjunto bogotano bajo la Ley de Insolvencia 1116, situación jurídica y financiera que limita ciertos movimientos económicos y que terminó siendo determinante para que la transferencia no prosperara.

El defensa que llegaría a Independiente Santa Fe

Ante este panorama, Santa Fe activó un plan alterno y comenzó a explorar nuevas opciones en el mercado. Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el del uruguayo Joaquín Varela.

La posibilidad fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien aseguró que el zaguero charrúa es una de las alternativas que analiza la dirigencia cardenal para reforzar la defensa de cara a los retos del semestre.

Ya es un hecho que Varela no continuará en Águilas Doradas, por lo que su futuro estaría nuevamente en el fútbol colombiano. Santa Fe aparece como uno de los clubes interesados, aunque Once Caldas también estaría pujando por hacerse con sus servicios.

Trayectoria de Joaquín Varela

Varela, de 27 años, cuenta con recorrido internacional tras su paso por Defensor Sporting, Villa Española, Fénix, Maldonado, Instituto, Independiente Medellín, Águilas Doradas y Deportivo Cali, lo que le da un perfil de experiencia en distintos contextos competitivos.

La caída del fichaje de Ceballos no cayó bien entre los hinchas cardenales, quienes respondieron al llamado del presidente Eduardo Méndez y se abonaron para la Copa Libertadores, condición que se había planteado para reunir recursos y poder cerrar la contratación, la cual finalmente no se concretó.

Los defensas que tiene Santa Fe para 2026

Por ahora, el cuerpo técnico cuenta en esa posición con Emanuel ‘Turro’ Olivera, Víctor Moreno, Iván Scarpeta y Juan Sebastián Quintero, pero la dirigencia espera confirmar en los próximos días la llegada de un nuevo zaguero, siendo Joaquín Varela el nombre que más fuerza toma en el entorno santafereño.