Santa Fe no cierra el mercado: Repetto destapó las características del refuerzo que espera

Independiente Santa Fe comienza acción antes de la Liga Betplay, partido trascendental en sus aspiraciones de continuar en el torneo internacional, enfrenta a a Caracas por los play offs de la Copa Sudamericana, el partido de ida en El Campín.

Ante la premura por el trabajo del equipo cardenal, el entrenador Pablo Repetto estuvo como invitado en el programa Planeta Fútbol, junto a los periodistas Yony González y Guillermo Arango, quienes entrevistaron al entrenador de Santa Fe sobre las novedades que presenta el equipo para esta segunda temporada del año, especialmente ante la Copa Sudamericana.

El entrenador aseguró, en una primera instancia: “Yo creo que nosotros conformamos el equipo, ese equipo fue menos a más. Está bueno evaluar los rendimientos, todos los jugadores que llegaron fueron consensuados con los directivos, pero fueron pedidos nuestros”.

Independiente Santa Fe juega el jueves a las 7:30 p. m. contra Caracas

La Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina, el entrenador fue prudente sobre lo que espera en el segundo semestre, y las novedades del equipo son la orden del día en el equipo capitalino, el entrenador hizo un análisis de las altas y bajas con respecto al primer semestre.

“En el caso puntual nuestro tuvimos alguna baja, ¿s? Bueno, una por lesión en el caso de (Juan Sebastián) Quintero, por eso es que es llegó Kevin Balanta, ayer se sumó al plantel, hoy estará haciendo la realización médica, hoy se va a empezar a entrenar”.

Aunque Santa Fe ganó la Superliga contra Junior, el semestre no fue el mejor, perdió la posibilidad de seguir en la Copa Libertadores, y logró el cupo a la repesca de Sudamericana, y con una campaña agónica logró meterse al grupo de ocho, para terminar eliminado en semifinales a manos del cuadro tiburón.

Independiente Santa Fe espera completar la nómina: ¿llegarán más refuerzos?

El entrenador uruguayo agregó: "Y después tenemos la baja de Yeicar, que Nacional hizo uso de la cláusula de repesca, Shirra que se le abrió la puerta y que tenía la opción de un préstamo en Venezuela".

El técnico del equipo también habló sobre la posibilidad de nuevas incorporaciones que podrían llegar con el paso de los días: "y a partir de esas tres bajas, pues han llegado las altas, llegó Kevin como lo decías, y estamos buscando un jugador de características similares a Perlaza, estamos viendo opciones, esperemos que en el arranque podamos completar el plantel".

Guillermo Arango, fue un poco más incisivo con el tema del refuerzo Kevin Balanta, ¿llega como defensor central? : “Sí, sí, viene como defensa central, ustedes lo conocen del Deportivo Cali, en el 2015 creo que estuvo, y después estuvo muchas años en México, yo lo he visto de central de cuando estaba en Querétaro, en Tijuana.”