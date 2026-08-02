Santa Fe vs. Once Caldas EN VIVO | Liga BetPlay fecha 2 | minuto a minuto y goles

Independiente Santa Fe afronta este domingo un nuevo desafío en la Liga BetPlay II-2026, cuando reciba a Once Caldas por la segunda fecha del campeonato. El conjunto cardenal llega al compromiso con la motivación en alto después de conseguir una contundente clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Pablo Repetto aseguró su presencia entre los 16 mejores del certamen internacional tras derrotar 0-3 a Caracas en Venezuela.

La victoria, sumada al 2-0 conseguido en Bogotá en el partido de ida, permitió a Santa Fe avanzar con un marcador global de 5-0.

Nahuel Bustos fue el encargado de abrir el marcador en el segundo tiempo, al minuto 56, después de recibir una asistencia de Jáder Obrian. El segundo tanto llegó por intermedio de un autogol de Ángel Figueroa, mientras que Franco Fagúndez apareció nuevamente para sentenciar el compromiso con el 0-3 definitivo.

Ahora, el conjunto bogotano deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en la competencia local. Once Caldas será su próximo rival en un encuentro que representa una nueva oportunidad para sumar y comenzar a tomar posiciones importantes en la tabla.

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El ‘Blanco Blanco’ buscará aprovechar cualquier desgaste del cuadro cardenal, que acaba de disputar un compromiso internacional y tendrá por delante un calendario exigente.

Santa Fe, además, tendrá una motivación adicional en las próximas semanas. En los octavos de final de la Copa Sudamericana se enfrentará con River Plate. El partido de ida está programado para el 12 de agosto en el estadio El Campín, mientras que la vuelta se disputará el 19 de agosto en el Monumental de Buenos Aires.

Antes de pensar en el gigante argentino, Santa Fe deberá concentrarse en Once Caldas. El duelo de este domingo será una nueva prueba para el equipo de Repetto, que buscará trasladar a la Liga la confianza obtenida con su gran actuación internacional.