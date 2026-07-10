Se acabó la espera: Millonarios confirmó al arquero que tanto buscaba

Millonarios sigue reforzando su plantilla para afrontar el segundo semestre de la temporada y este viernes confirmó oficialmente la incorporación del arquero Javier Nicolás Burrai, quien llega para fortalecer una de las posiciones más importantes del equipo dirigido por David González.

A través de un comunicado, el club capitalino informó que el experimentado guardameta superó satisfactoriamente los exámenes médicos y completó toda la documentación requerida para convertirse en nuevo jugador del conjunto 'embajador'.

Burrai aterriza en Bogotá en condición de préstamo por un año y ya está habilitado para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Millonarios hizo oficial a Javier Burrai: así fue el anuncio del nuevo arquero azul

"Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Javier Nicolás Burrai se convirtió en nuevo jugador del equipo. El guardameta llegó en condición de préstamo por un año", indicó la institución en el anuncio oficial.

Nacido el 9 de octubre de 1990 en San Nicolás, Argentina, Burrai cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano.

Su carrera comenzó en Arsenal de Sarandí y posteriormente defendió las camisetas de Guillermo Brown, Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Macará, Barcelona Sporting Club, Talleres de Córdoba y nuevamente Sarmiento de Junín, club desde el que llega al fútbol colombiano.

Millonarios hizo oficial a su esperado refuerzo: así llega el nuevo dueño del arco

Uno de los momentos más destacados de su carrera lo vivió en Ecuador, donde se convirtió en referente de Barcelona Sporting Club gracias a sus destacadas actuaciones y posteriormente obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, lo que le permitió integrar la selección absoluta de ese país.

En cuanto a su palmarés, el nuevo arquero de Millonarios suma cuatro títulos oficiales. Ganó la Liga Profesional y la Supercopa Argentina con Arsenal de Sarandí, conquistó la LigaPro de Ecuador con Barcelona SC y celebró la Supercopa Internacional con Talleres de Córdoba.

Desde el club destacaron que Burrai sobresale por sus reflejos, liderazgo bajo los tres palos y amplia experiencia tanto en torneos locales como internacionales, características que esperan aporten seguridad al equipo durante la temporada.

Con su llegada, Millonarios suma un refuerzo de jerarquía para afrontar la Liga BetPlay y los desafíos del semestre, confiando en que el experimentado guardameta aporte solidez y competencia en la portería azul desde sus primeras convocatorias.