¿Se acerca la venta del América? Crece una versión que sacude al club

Una versión sobre un posible cambio de propietario en América de Cali tomó fuerza este martes en las redes sociales y abrió un nuevo capítulo sobre el futuro institucional del club, los hinchas y la prensa están a la expectativa.

De acuerdo con información divulgada inicialmente por el programa Zona Libre de Humo y retomada por el diario El País de Cali, el Grupo Kraft, conglomerado estadounidense encabezado por el empresario Robert Kraft, estaría entre los interesados en adquirir el control del conjunto escarlata. Era todo especulación, hasta un pronunciamiento del presidente del equipo.

Por ahora, la posibilidad de que el conglomerado estadounidense desembarque en el fútbol colombiano continúa siendo una versión sin confirmación oficial, aunque el tema sigue generando expectativa entre la afición escarlata y alimentando el debate sobre el futuro administrativo del equipo.

La versión sobre la venta del América toma fuerza y Tulio Gómez responde

La información se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde comenzó a especularse con la posibilidad de que el propietario de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS se convierta en el nuevo dueño del equipo vallecaucano. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme la existencia de negociaciones entre las partes.

Ante la repercusión de la versión, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, reaccionó a través de su cuenta de X con un mensaje en el que cuestionó el manejo de la información, sin mencionar directamente al Grupo Kraft.

“Definitivamente la prensa sacrificó la verdad por la primicia, hay que ser el primero en dar la noticia, no importa que no sea corroborada o no sea verdad”, escribió el dirigente.

La publicación fue interpretada como una respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, aunque Gómez no confirmó ni desmintió específicamente la supuesta negociación con el grupo estadounidense.

Crecen los rumores sobre el Grupo Kraft y América de Cali: Tulio Gómez respondió tras la versión que circula en redes

Según recordó El País de Cali, esta no es la primera vez que el nombre del América aparece relacionado con un eventual cambio de propietarios. En años recientes han surgido diferentes versiones sobre posibles compradores, entre ellas el fallido proceso con el Grupo Caltac.

Lo que sí ha reconocido públicamente Tulio Gómez en distintas oportunidades es que considera cumplido el ciclo de su familia al frente del club y que existe disposición para encontrar un inversionista que asuma el control de la institución.

Hasta las 6:30 a. m. El diario País de Cali se atrevió a confirmar la información. Por otra parte ni América de Cali ni representantes del Grupo Kraft han emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Incluso, el medio regional señaló que consultó directamente a directivos del club, pero no obtuvo respuesta.