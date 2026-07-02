¿Se queda o se va? Decisión sobre el futuro de Mackalister Silva con Millonarios

Millonarios FC continúa confeccionando su plantel para afrontar el segundo semestre de 2026. Las noticias con el capitán terminan y parece haber encontrado la luz, por seis meses más, en la casa albiazul.

En medio de la búsqueda de refuerzos y la resolución de los contratos que vencieron en junio, la dirigencia definió el futuro de su máximo referente: el mediocampista y capitán David Mackalister Silva.

De acuerdo con la información revelada por la periodista Valentina Rincón a través de la red social X, el experimentado volante de 39 años acordó la extensión de su vínculo con el conjunto "embajador" por seis meses más, lo que garantizará su continuidad en la institución hasta finales de 2026.

David Mackalister Silva seguirá en Millonarios por seis meses más

Esta renovación automática se habría concretado tras cumplir una serie de objetivos deportivos previamente estipulados en su contrato.

La noticia de su permanencia se produce luego de varias semanas en las que el bogotano estuvo en el centro del debate futbolístico.

Una parte de la afición cuestionó su rendimiento físico y futbolístico debido a las discretas campañas del equipo tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana 2026.

Pese a las críticas de un sector de la hinchada, el cuerpo técnico y las directivas decidieron respaldar el liderazgo y la experiencia de Silva, manteniéndolo como pieza clave dentro del vestuario y del proyecto deportivo para el cierre de la temporada.

Revelan cuándo asumiría el control el nuevo grupo inversor de Millonarios

La crisis de resultados obligó a reactivar los contactos con los inversionistas: “A raíz del fracaso deportivo del equipo, ya Serpa tomó el mando y se comunicó con el grupo. Fue Serpa quien llamó al grupo y le dijo que quería retomar la operación”, explicó el periodista.

Tras ceder en las pretensiones financieras, el trato se habría encarrilado por un valor que oscila entre los 70 y 80 millones de dólares. No obstante, la transferencia de mando no será inmediata, ya que los compradores ejecutan actualmente una rigurosa auditoría interna.

“Inició una pesquisa normal en este tipo de negocios, pesquisa a la que le faltan 30 días. O sea que el negocio no se cerrará definitivamente hasta dentro de 30 días. Mejor dicho, está todo pactado”, enfatizó el comunicador.

Esta revisión exhaustiva busca blindar a los inversionistas de cualquier pasivo oculto o irregularidad legal, obligando a los actuales regentes a dejar la casa en orden: “Los nuevos dueños (...) están explorando qué hay ahí (...). A ese grupo le tienen que entregar limpio el producto. Entonces ellos están en esa investigación que en 30 días se cerrará. Una vez se cierre, ellos asumirán el control del equipo”, concluyó Vélez, anticipando un cambio en el rumbo del cuadro embajador para el próximo mes.