¿Se queda o se va? Deportivo Cali habló sobre la continuidad de Avilés Hurtado

Deportivo Cali continúa trabajando en la planificación de la segunda parte de la temporada 2026 y uno de los temas que más interés genera entre los aficionados es la situación contractual de Avilés Hurtado.

El diario El País de Cali dedicó un artículo al experimentado atacante y capitán del equipo, que finaliza su vínculo con la institución el próximo 30 de junio y, por ahora, su continuidad sigue siendo una incógnita.

El gerente general del club, Felipe Restrepo, se refirió al futuro del jugador y dejó claro que todavía no existe una decisión definitiva sobre su permanencia. Aunque evitó profundizar en detalles específicos por motivos de confidencialidad, reconoció que la situación se encuentra en evaluación.

Deportivo Cali rompe el silencio sobre el futuro de Avilés Hurtado

“Mientras los jugadores tengan contrato vigente todavía con el club, siempre está la posibilidad de continuidad. En esa medida, vamos a estar analizando también la posibilidad de llegada de otro jugador y cómo impacte eso en la continuidad de los jugadores que están actualmente”, explicó el directivo.

Las declaraciones reflejan que la permanencia de Hurtado dependerá no solo de las negociaciones entre ambas partes, sino también de la planificación deportiva que está desarrollando la institución para el segundo semestre.

Restrepo señaló que el análisis involucra diferentes factores relacionados con el aporte futbolístico del jugador, sus expectativas personales y las condiciones contractuales que puedan satisfacer tanto al club como al futbolista.

El futuro de Avilés Hurtado genera incertidumbre en el Deportivo Cali

“Estamos, por supuesto, revisando todo lo que él le aporta al equipo, también sus propias aspiraciones. Esto es una negociación que tiene que tener sentido para el club en cuanto a su aporte como jugador, en cuanto a la remuneración a la que él aspira y en cuanto también al plazo de contrato que tenga sentido para ambas partes”, manifestó.

Mientras se define el futuro de su capitán, Deportivo Cali continúa avanzando en una importante reestructuración de la plantilla. Hasta el momento, la institución ya ha oficializado la salida de siete futbolistas, entre ellos Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Michael Aponzá y el arquero Alejandro Rodríguez Espíndola.

Ante este panorama, la dirigencia trabaja en la llegada de varios refuerzos para fortalecer el plantel. Según explicó Restrepo, la intención es contar con al menos dos alternativas por posición.

Por ahora, el futuro de Avilés Hurtado permanece abierto y será una de las decisiones más importantes que deberá tomar el Deportivo Cali en las próximas semanas.