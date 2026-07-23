¿Se va Pedro Gallese? La contundente respuesta de Dudamel que sacude al Deportivo Cali

A pocas horas del debut del Deportivo Cali en la Liga BetPlay-II 2026 frente a Jaguares, una de las principales incógnitas en el entorno del equipo giraba en torno al futuro de Pedro Gallese.

Los rumores sobre un posible interés desde el fútbol peruano, especialmente de Alianza Lima, llevaron al técnico Rafael Dudamel a pronunciarse y dejar un mensaje contundente sobre la continuidad del experimentado arquero.

En la rueda de prensa previa al estreno liguero, el entrenador venezolano confirmó que el guardameta ha despertado interés en el mercado internacional. Sin embargo, dejó claro que el club no contempla su salida durante esta ventana de transferencias.

Rafael Dudamel fue claro sobre el futuro de Pedro Gallese: “Para nosotros es intransferible”

Dudamel destacó la importancia de Gallese dentro del proyecto deportivo, aunque recordó que su filosofía es preparar a toda la plantilla para responder cuando sea necesario.

“Y en el arco nosotros tenemos muy bien cubierto con Pedro, con Alejandro y en la proyección con un juvenil. Yo siempre digo que nuestros futbolistas, ninguno es indispensable. Ese es mi principal trabajo: que todos estén capacitados y todos se sientan importantes dentro del plantel”, manifestó.

Pese a esa reflexión, el entrenador fue enfático al hablar del futuro inmediato del internacional peruano, quien se ha consolidado como uno de los referentes del conjunto azucarero desde su llegada.

El futuro de Pedro Gallese quedó en el centro de la escena tras las palabras de Dudamel

“Hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros, por lo menos en este mercado, Pedro es intransferible”, sentenció.

Las declaraciones de Dudamel llegan en medio de las versiones que vinculan a Gallese con Alianza Lima, club que busca reforzar su plantilla con jugadores de experiencia internacional para afrontar los retos de la temporada.

No obstante, el Deportivo Cali mantiene una postura firme y solo una eventual ejecución de la cláusula de rescisión podría abrir la puerta a una negociación.

El técnico también dejó entrever que el club trabaja para mantener una plantilla competitiva en todas sus líneas, especialmente en una temporada en la que el equipo afrontará tanto la Liga BetPlay como la Copa BetPlay.