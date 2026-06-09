¿Seguirá Diego Arias en Nacional? Esto dijo tras perder la final

La derrota en la final de la Liga BetPlay 2026-I dejó un ambiente de profunda tristeza en Atlético Nacional. Pese a la victoria 1-0 sobre Junior en el estadio Atanasio Girardot, el conjunto verdolaga no logró revertir el 3-0 sufrido en Barranquilla y vio cómo el equipo rojiblanco celebraba el bicampeonato en Medellín.

Diego Arias evitó responder sobre su continuidad tras perder la final

Al término del encuentro, una de las preguntas inevitables en la rueda de prensa estuvo relacionada con la continuidad del entrenador Diego Arias. El técnico evitó referirse directamente a su futuro y centró sus respuestas en el dolor que embargaba al club tras perder la posibilidad de conquistar una nueva estrella.

“Es un momento donde todos los que amamos este club, los que estamos en el día a día intentando acercar alegrías para la gente, hoy estamos con dolor y respetando el dolor del hincha”, manifestó el estratega.

Arias reconoció que dirigir a Atlético Nacional implica convivir permanentemente con la exigencia y los cuestionamientos, especialmente después de una derrota en una instancia definitiva. No obstante, aseguró que asume esa responsabilidad con total compromiso.

“Entiendo que el lugar donde yo estoy todos los días tiene ese tipo de cuestionamientos y lo asumo, lo respeto y vivo con eso, sintiéndolo muchísimo como un privilegio”, señaló.

“Es un privilegio”: Arias habló de los cuestionamientos, pero no de su continuidad

Aunque evitó confirmar o descartar cualquier decisión sobre su permanencia, el entrenador defendió la entrega de sus jugadores durante la final. Nacional dominó gran parte del compromiso, generó múltiples opciones de gol, estrelló dos balones en los palos y desperdició un penalti en los pies de Alfredo Morelos, pero no consiguió la remontada.

“Entendiendo que también tiene exigencias como este tipo de preguntas y lo que tenemos en nuestras manos, como lo ha repetido Edwin, es entregarnos de corazón, poner el alma y hoy sin duda eso pasó en el campo, infortunadamente no nos alcanzó para ganar”, afirmó.

Por ahora, el futuro de Diego Arias sigue siendo una incógnita. Mientras Junior celebra una nueva estrella, en Nacional comienza el tiempo de las reflexiones y las decisiones sobre el proyecto deportivo que afrontará los próximos desafíos.