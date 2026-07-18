Semanas de especulación y Millonarios rompió el silencio: ¡el refuerzo es oficial!

Millonarios continúa moviéndose en el mercado de fichajes y este sábado confirmó de manera oficial la incorporación del lateral derecho Jhomier Javier Guerrero González, quien llega procedente de Junior de Barranquilla para fortalecer la plantilla de Fabián Bustos de cara a los retos del segundo semestre de 2026.

La llegada de Jhomier Guerrero representa una apuesta por la juventud y el buen momento deportivo de un futbolista que viene de conquistar títulos, su desafío, ahora, pasará por ganarse un lugar en uno de los clubes más exigentes del país.

El campeón perdió a una de sus figuras y Millonarios dio el golpe

A través de un comunicado, el club embajador informó que el futbolista superó sin inconvenientes los exámenes médicos y completó toda la documentación requerida para convertirse en nuevo jugador albiazul.

Con 25 años, Guerrero aterriza en Bogotá tras consolidarse como uno de los laterales más destacados del fútbol colombiano.

En el primer semestre de 2026 fue una pieza clave en Junior, equipo con el que disputó una campaña de alto nivel y contribuyó de manera importante a la obtención del título de la Liga BetPlay 2026-I, logrando además el bicampeonato liguero, luego de la conquista del torneo 2025-II.

Millonarios oficializó el fichaje de Jhomier Guerrero para reforzar su defensa

El defensor barranquillero inició su carrera profesional en Barranquilla FC, donde dio sus primeros pasos en el fútbol de primera categoría. Posteriormente vistió la camiseta de Patriotas Boyacá antes de dar el salto a Junior en 2025, etapa en la que terminó consolidándose gracias a su rendimiento y regularidad.

Millonarios destacó que Guerrero sobresale por su intensidad en la marca, su capacidad para desempeñarse en diferentes funciones defensivas y su constante proyección por la banda derecha, características que lo convierten en una alternativa importante para reforzar el sistema defensivo del equipo.

Con esta incorporación, el conjunto capitalino suma una nueva pieza para afrontar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y los compromisos internacionales del segundo semestre, en los que buscará volver a ser protagonista.