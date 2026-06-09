“Si entraba el penal, era diferente”: Morelos asumió toda la responsabilidad

Atlético Nacional se quedó a las puertas de una remontada histórica en la final de la Liga BetPlay 2026-I. Aunque derrotó 1-0 a Junior en el estadio Atanasio Girardot, el conjunto verdolaga no logró revertir el 3-0 sufrido en Barranquilla y terminó viendo cómo el equipo rojiblanco celebraba el bicampeonato.

Morelos rompió el silencio tras el penal fallado: “Pedirle disculpas a la hinchada”

Uno de los momentos determinantes de la noche se produjo al minuto 63, cuando Alfredo Morelos desperdició un penalti que pudo cambiar el rumbo de la serie. Tras el encuentro, el delantero compareció ante los medios en zona mixta y asumió completamente la responsabilidad de la acción.

“Esta institución está enfocada en finales. Hay que seguir, la vida sigue, el fútbol sigue. Yo creo que nada, levantarnos. Obviamente van a ser días difíciles y nada, siempre dar la cara ante todo”, expresó el atacante.

Morelos reconoció que el cobro fallado tendrá un peso importante en el análisis de la final, aunque insistió en que el equipo dejó todo en la cancha.

“Voy a asumir las cosas”: Morelos enfrentó las críticas tras la derrota

“Con mucha responsabilidad voy a asumir las cosas. Intentamos, luchamos, no se me dio el penalti, que creo que si se me da hubiera sido diferente, pero bueno, en la vida y en el fútbol hay que dar la cara ante todo”, afirmó.

El delantero también explicó cómo se tomó la decisión de que fuera él quien ejecutara la pena máxima: “Ahí siempre yo con Edwin tenemos una linda comunicación y bueno, él decidió dármelo al final. Pero te digo, es fútbol, en la vida también se erra”, comentó.

Además, envió un mensaje de disculpas a los aficionados verdolagas, visiblemente golpeados por la derrota: “Yo sé que la hinchada está dolida, pedirle disculpas ante todo. Ya de parte del grupo también estamos muy dolidos”, señaló.

Pese al duro golpe, Morelos aseguró que el plantel ya piensa en la recuperación. “Este equipo está para llegar siempre a las finales. Intentamos, luchamos y se viene un semestre importante. Tengo la certeza de que nos vamos a levantar de toda esta situación”, concluyó el atacante, decidido a convertir la decepción en motivación para el futuro.