Sin hinchada visitante se jugará Inter vs Nacional en Techo

Este sábado 9 de mayo, a las 4:00 p. m., hora local, Internacional de Bogotá se va a ver las caras con Atlético Nacional de Medellín por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El escenario deportivo era la principal duda para la jornada.

Así como lo indicó la periodista Carolina Castellanos de la FM, La comisión de seguridad y convivencia de Bogotá confirma que el juego de Inter y Nacional se jugará en el estadio de Techo. Sin hinchada visitante.

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Este juego es uno de los compromisos más esperados de las finales, por la presencia de Nacional y por la posibilidad de que el conjunto capitalino dé el gran golpe del certamen.

Internacional de Bogotá oficiará de local en el cotejo de ida, en las últimas horas se pronunció sobre el estadio en el que se llevará a cabo el partido. Desde hace unos días, se tenía la duda si el equipo dirigido por Ricardo Valiño jugaría la importante serie de ida en el Nemesio Camacho El Campín.

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Ante la negativa de la Comisión de Seguridad para la hinchada del equipo visitante, el club contempla la posibilidad de jugar en el estadio La Independencia de Tunja, con ánimo de mermar los daños que ocasionarían la taquilla del juego contra Atlético Nacional.

Se espera la formalización del lugar del encuentro, así como de las restricciones que tendrá el decisivo juego de cuartos de final de la Liga Betplay.