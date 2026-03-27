¿Titi Rodríguez, para enfrentar al Pereira? Esto dijo el técnico Rafael Dudamel

El entrenador de Deportivo Cali, Rafael Dudamel, anticipó un duelo especial frente a su exequipo, el Deportivo Pereira, en un compromiso que llega en un momento clave de la Liga BetPlay y que tendrá como principal novedad el regreso de Steven 'Titi' Rodríguez.

Reservas del Cali contra el Deportivo Pereira

Aunque Pereira no ha logrado consolidar resultados, Dudamel advirtió sobre su peligrosidad. “Es un equipo que ha competido, que ha tenido marcadores ajustados y que busca encontrar un sistema que le dé seguridad. No podemos confiarnos”, indicó.

El entrenador insistió en la necesidad de afrontar el partido con máxima seriedad y concentración. “Debemos ser seguros en cada decisión dentro del campo y mantener un carácter competitivo durante todo el encuentro”, subrayó.

Dudamel, previo al duelo contra el Pereira: "Se han sumado futbolistas como el Titi Rodríguez, que ya está habilitado"

El estratega destacó el trabajo realizado durante la semana, luego de una seguidilla exigente de partidos: “Hemos podido dedicar estos días a la recuperación del equipo. Fue una semana intensa, pero tras el descanso, el grupo ha aprovechado al máximo el tiempo de trabajo”, explicó, resaltando la buena respuesta física de sus dirigidos.

Una de las noticias más positivas para el cuerpo técnico es la ausencia de bajas y la recuperación de jugadores importantes: “Afortunadamente no tenemos ausencias, todo lo contrario. Se han sumado futbolistas como el Titi Rodríguez, que ya está habilitado, y Reynoso, que viene ganando ritmo”, afirmó Dudamel, quien ahora cuenta con más variantes para definir la estructura del equipo.

Sobre el rival, el técnico venezolano evidenció un conocimiento profundo del plantel pereirano, en gran parte por su pasado reciente en el club: “Conocemos bastante bien a sus jugadores. Muchos estuvieron con nosotros y han venido aprovechando sus oportunidades”, señaló.