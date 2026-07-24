"Todo debe ser por mérito": el mensaje del presidente de Bucaramanga que genera discusión

El debate sobre el futuro de los derechos de televisión del fútbol colombiano sigue sumando voces. En esta ocasión, el presidente de Atlético Bucaramanga, Óscar Álvarez Júnior, se mostró a favor de revisar el actual modelo de distribución de los ingresos y aseguró que el rendimiento deportivo debe tener un mayor peso en el reparto de los recursos.

La discusión surgió luego de que ocho clubes tradicionales del país —América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Junior y Once Caldas— solicitaran abrir un debate institucional para modificar el esquema vigente, que actualmente distribuye los ingresos de manera igualitaria entre los equipos afiliados.

Uno de los puntos centrales del debate será la propuesta de vincular una parte de esos recursos a variables como el rendimiento deportivo, la inversión de los clubes y el impacto de sus aficiones, un cambio que podría transformar la estructura económica del fútbol profesional colombiano en los próximos años.

Presidente de Bucaramanga lanzó una contundente frase en medio del debate del FPC

En diálogo con Extra Tiempo, Álvarez afirmó que cualquier iniciativa que contribuya al crecimiento del fútbol colombiano merece ser analizada.

“Es un tema que lleva un tiempo rondando. Todo lo que beneficie al fútbol colombiano para crecer, bienvenido. Creemos y queremos que el fútbol crezca y, si son condiciones para que exista una mayor competitividad y que se pueda reconocer directamente por las posiciones y por el rendimiento deportivo, estamos completamente de acuerdo”, expresó el dirigente.

El máximo directivo del conjunto santandereano también defendió la idea de que el esfuerzo deportivo y económico realizado por los clubes tenga una recompensa adicional, al considerar que el sistema actual no incentiva suficientemente la competencia.

Presidente de Bucaramanga respalda cambios en los derechos de TV: “Todo debe ser por mérito y por resultado”

“No podemos dar cabida al conformismo de algunos equipos que solo por recibir un dinero no tengan las intenciones de ascender, sino que todo debe ser por mérito, por resultado. Nosotros hacemos el esfuerzo de reforzar el equipo y de querer que le vaya bien, pues cuando nos vaya bien queremos que ese esfuerzo se vea retribuido desde lo económico”, señaló.

Álvarez agregó que respaldará cualquier propuesta que promueva una competencia más equilibrada y eleve el nivel del campeonato.

Las declaraciones del presidente de Bucaramanga llegan a pocos días de la asamblea extraordinaria de la Dimayor, programada para el próximo 29 de julio en Bogotá, donde los clubes analizarán posibles modificaciones al modelo de distribución de los ingresos por derechos de televisión.