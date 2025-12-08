Tolima vs Fortaleza EN VIVO hora y canal para ver Liga BetPlay

En el último partido para ambos equipos en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Tolima con la final ya asegurada recibe a Fortaleza que busca cerrar de la mejor manera su primera participación en el grupo de los ocho mejores del FPC.

En un partido sin trascendencia alguna, seguramente Lucas González entrenador del Tolima le de descanso a jugadores clave pensando en lo que será la final, mientras que los amix buscarán cerrar con un triunfo o un buen resultado este último partido del 2025.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Tolima y Fortaleza se jugará hoy 8 de diciembre de 2025 a partir de las 3:00p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.