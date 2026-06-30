Tolima ya tendría elegido al reemplazo de Lucas González: esto es lo que se sabe

El Deportes Tolima continúa en la búsqueda del entrenador que liderará su proyecto deportivo durante el segundo semestre de 2026 y, aunque el club aún no ha hecho un anuncio oficial, el nombre de Sebastián Oliveros gana cada vez más fuerza para asumir el banquillo del conjunto pijao.

Tras la salida de Lucas González, quien aceptó la propuesta de Atlético Nacional, la dirigencia tolimense aceleró el proceso para encontrar a su reemplazante.

El objetivo es cerrar la contratación lo antes posible para que el nuevo cuerpo técnico tenga tiempo de preparar al equipo antes del inicio de la Liga BetPlay y de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sebastián Oliveros toma fuerza para convertirse en el nuevo técnico del Deportes Tolima

De acuerdo con la información revelada por el periodista Julián Capera, Oliveros es uno de los candidatos que más convence a los directivos del Tolima gracias al trabajo que ha desarrollado al frente de Fortaleza CEIF.

El entrenador bogotano ha recibido elogios por consolidar una propuesta de juego ofensiva y organizada, además de potenciar el talento joven del club capitalino.

Bajo su dirección, Fortaleza logró consolidarse como un equipo competitivo y clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, resultados que fortalecieron su perfil dentro del fútbol colombiano.

Sebastián Oliveros aparece como el gran favorito para llegar al Tolima

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo oficial entre las partes y el Tolima continúa evaluando las alternativas para tomar una decisión definitiva en los próximos días.

Quien finalmente asuma la dirección técnica tendrá un reto de gran exigencia. Además de pelear por el título del campeonato colombiano, deberá preparar al equipo para afrontar una de las fases más importantes de la Copa Libertadores, donde el conjunto pijao buscará avanzar a los cuartos de final.

La expectativa entre los aficionados crece mientras la dirigencia trabaja en silencio para definir el futuro del banquillo. Por ahora, Sebastián Oliveros aparece como el candidato con mayor respaldo para asumir el desafío, aunque el anuncio oficial aún está pendiente y será el club el encargado de confirmar quién tomará las riendas del equipo para el segundo semestre de la temporada.