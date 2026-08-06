Once Caldas estuvo a punto de romper el cero frente a América de Cali, pero el VAR terminó anulando una acción que inicialmente había sido sancionada como gol.

El conjunto de Manizales encontró la pelota en el fondo de la red al minuto 35, aunque la celebración duró apenas unos segundos antes de que la revisión tecnológica cambiara la decisión.

La jugada nació de una acción ofensiva del Once Caldas. Juan Cuesta apareció para finalizar la aproximación del conjunto local y consiguió marcar, desatando la celebración de sus compañeros y de los aficionados presentes en el estadio.

Sin embargo, desde la sala del VAR se solicitó la revisión de la jugada por una posible posición adelantada. El análisis determinó que había fuera de juego en la construcción de la acción y el árbitro terminó anulando el tanto.

La decisión quedó registrada, dejando nuevamente el marcador 0-0 entre Once Caldas y América de Cali.

Juan Cuesta marcó, Once Caldas celebró y el VAR anuló el gol ante América

Según la revisión de la acción, Michael Barrios se encontraba en posición de fuera de juego cuando Juan Cuesta intentó encontrarlo con un pase en profundidad.

Esa situación terminó siendo determinante para invalidar la jugada y evitar que el equipo dirigido por el conjunto local se pusiera en ventaja.

El tanto anulado llegó en un momento en el que Once Caldas había comenzado a generar mayor peligro ofensivo. Desde los primeros minutos, el equipo de Manizales buscó el arco defendido por América y ya había exigido al guardameta rival en varias oportunidades.

Pipe Gómez tuvo una de las primeras aproximaciones con un remate desde fuera del área que fue controlado por el arquero.

Posteriormente, Andrés Roa también probó suerte con un disparo de media distancia y volvió a encontrar respuesta bajo los tres palos.

VAR le ahoga el grito al Once Caldas: gol de Juan Cuesta fue anulado ante América

Juan Cuesta también había participado activamente en las acciones ofensivas. Al minuto 22 recibió una asistencia de Michael Barrios y sacó un remate dentro del área que fue rechazado por la defensa americana.

América, por su parte, intentó responder con Yeison Guzmán como uno de sus principales generadores de peligro. El mediocampista tuvo una oportunidad clara al minuto 17, pero su disparo fue detenido.

La polémica del gol anulado se convirtió así en uno de los momentos más destacados del primer tiempo. Once Caldas celebró durante unos instantes lo que parecía ser el 1-0, pero la intervención del VAR obligó a reanudar el partido con el marcador igualado.