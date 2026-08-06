VAR, gol anulado y triunfo del América: así fue la noche en Manizales

América de Cali consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 1-0 a Once Caldas, en un partido marcado por la intervención del VAR, las ocasiones de gol y un segundo tiempo en el que el conjunto vallecaucano encontró la diferencia gracias a un cabezazo de Dany Rosero.

El compromiso comenzó con Once Caldas intentando asumir la iniciativa y América buscando espacios para atacar rápidamente.

Pipe Gómez tuvo una de las primeras oportunidades al minuto 4, con un remate desde fuera del área que fue controlado por el arquero visitante. Michael Barrios también probó suerte, mientras Andrés Roa exigió nuevamente al guardameta americano.

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América respondió con Yeison Guzmán como uno de sus principales generadores de juego. El mediocampista tuvo una opción clara al minuto 17, pero su disparo dentro del área encontró una buena respuesta.

La primera gran polémica llegó al minuto 35. Juan Cuesta marcó para Once Caldas y los locales celebraron lo que parecía ser el 1-0.

Sin embargo, la revisión del VAR determinó que Michael Barrios se encontraba en fuera de juego durante la construcción de la jugada. El árbitro anuló el tanto y el marcador permaneció 0-0.

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El cierre del primer tiempo tuvo otro momento de tensión. Jefry Zapata recibió inicialmente tarjeta roja por una pelea, pero el VAR intervino y la expulsión fue revocada. El encuentro llegó al descanso sin goles.

En el complemento, América salió con mayor determinación. Cristian Tovar avisó con un cabezazo al minuto 47 y, posteriormente, el conjunto visitante comenzó a acumular aproximaciones mediante los centros de Luis Quiñones.

La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 71. América ganó un tiro de esquina y Quiñones puso la pelota en el área. Dany Rosero se elevó entre los defensores y conectó un cabezazo que terminó junto al palo izquierdo para establecer el 1-0.

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Once Caldas reaccionó inmediatamente. El técnico movió el banco con los ingresos de Jader Quiñónes, Mateo Zuleta y Dayro Moreno, buscando mayor presencia ofensiva.

El conjunto local tuvo varias oportunidades en los minutos finales. Daniel Londoño y Andrés Correa intentaron desde el área, mientras Michael Barrios tuvo una de las opciones más claras al minuto 79, pero su remate fue detenido por el arquero.

América resistió el tramo final y también pudo ampliar la ventaja. Edson Tortolero y Yeison Guzmán tuvieron dos oportunidades consecutivas al minuto 86, ambas controladas por el guardameta de Once Caldas.