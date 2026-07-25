Vea los golazos de Titi Rodríguez y Johan Martínez que hicieron explotar al Deportivo Cali

Deportivo Cali debutó con una victoria convincente en la Liga BetPlay II-2026 al imponerse 2-0 sobre Jaguares de Córdoba en el estadio de Palmaseca, en un compromiso que se resolvió durante la segunda mitad gracias a las anotaciones de Steven Rodríguez y Johan Martínez.

El conjunto dirigido por Rafael Dudamel fue el equipo que más propuso desde el inicio. En la primera parte generó varias oportunidades claras para abrir el marcador.

Steven Rodríguez exigió al arquero rival con un cabezazo y un remate dentro del área, mientras que Juan Dinenno estuvo cerca de marcar con un potente cabezazo que terminó estrellándose en el poste.

VIDEO | Los dos golazos con los que Deportivo Cali ilusionó a su hinchada

Con la ventaja, el cuadro vallecaucano administró el resultado sin mayores sobresaltos y confirmó un estreno exitoso en el campeonato.

La victoria deja buenas sensaciones para el proyecto de Rafael Dudamel, que encontró en los cambios y en la contundencia ofensiva las claves para comenzar el semestre con tres puntos y renovar la ilusión de su hinchada.

Pese al dominio del cuadro azucarero, el empate sin goles se mantuvo hasta el descanso. Jaguares respondió con algunas aproximaciones de Wilfrido De la Rosa y Johar Mejía, pero sin la contundencia necesaria para inquietar seriamente el arco local.

Deportivo Cali encontró el premio en el segundo tiempo y venció a Jaguares con dos golazos

La historia cambió en el complemento, especialmente con el ingreso de Avilés Hurtado y Johan Martínez, quienes le dieron mayor profundidad al ataque verdiblanco.

El primer gol llegó al minuto 70. Johan Martínez recibió el balón y asistió con precisión a Steven Rodríguez, quien controló dentro del área y sacó un potente remate de pierna derecha que se clavó en el ángulo, dejando sin opciones al guardameta visitante para el 1-0.

Solo cuatro minutos después, el Deportivo Cali volvió a golpear. Esta vez fue Gustavo Cuéllar quien encontró a Johan Martínez en las inmediaciones del área.

El mediocampista no dudó y sacó un espectacular remate de zurda que se incrustó en la escuadra derecha para decretar el 2-0 definitivo con uno de los mejores goles de la jornada.