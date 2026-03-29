América de Cali Femenino sufrió un duro revés en casa tras caer 1-2 ante Independiente Santa Fe Femenino en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo intenso que dejó como gran protagonista a Catalina Usme, autora de un gol olímpico que encendió la noche caleña.

[VIDEO] Catalina Usme y su gol olímpico que desató la locura en el Pascual Guerrero

El conjunto cardenal golpeó primero con gol de Mariana Silva, que le permitió manejar el trámite del compromiso en momentos clave. Sin embargo, América encontró en su capitana la respuesta anímica antes del descanso.

Cuando parecía que Santa Fe se iría al entretiempo con ventaja, apareció la calidad de Usme en una jugada poco habitual. Desde el tiro de esquina, la referente escarlata ejecutó un cobro cerrado, con efecto venenoso hacia el área chica.

La portera Wendy Martínez dudó en la salida y, en su intento por despejar, terminó enviando el balón al fondo de su propia portería. El gol olímpico no solo significó el empate parcial, sino también un impulso emocional para las locales en un momento determinante.

Pese a ello, en la segunda mitad Santa Fe logró recomponerse y terminó inclinando la balanza a su favor, dejando sin premio el esfuerzo americano, con gol de Francelis Graterol.

Autocrítica de Catalina Usme a pesar del gol Olímpico contra Santa Fe

Tras el compromiso, Usme asumió la vocería del equipo y dejó un mensaje autocrítico, pero cargado de convicción: “La competencia es eso, aprender en el camino. A veces el éxito también trae riesgos y uno puede descuidar detalles que el juego mismo te va mostrando”, señaló la experimentada jugadora.

Además, recalcó que la derrota debe servir como un punto de inflexión: “Es un buen examen para nosotras. Hay muchas cosas por ajustar, pero la idea del equipo no cambia”.

La capitana fue enfática en que el grupo mantiene intacta su identidad y disposición al trabajo, pese al tropiezo. América, golpeado pero firme en su propuesta, buscará corregir errores para retomar el camino en el campeonato, donde son líderes, mientras Santa Fe celebra una victoria clave en condición de visitante.