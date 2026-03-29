El partido terminó 3-1, Chino Sandoval marcó doblete. El equipo visitante, Jaguares, se repuso, y descontó, los locales solo cerraron el partido en los últimos minutos de juego, al minuto 93, anotación de Ever Valencia.

[VIDEO] Chino Sandoval le regala la victoria al Tolima: sufrido triunfo contra Jaguares

Deportes Tolima volvió al triunfo con autoridad tras imponerse 3-1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Manuel Murillo Toro, en una noche marcada por la eficacia de Luis Sandoval y las constantes intervenciones del VAR.

El compromiso arrancó con intensidad y polémica. Apenas al minuto 5, el conjunto local celebraba un tanto de Yoimar Moreno que fue invalidado tras revisión, sembrando dudas desde el inicio. Minutos después, otra acción revisada dejó sin sanción un posible penalti para el cuadro pijao, lo que elevó la tensión en las tribunas.

Más allá de las decisiones arbitrales, Tolima logró imponer condiciones gracias a su vocación ofensiva. La recompensa llegó al minuto 20, cuando Sandoval abrió el marcador con un potente zurdazo tras asistencia de Juan Torres, confirmando su buen momento desde su llegada al equipo.

Tolima rompe su racha de empates y se afianza en la parte alta de la tabla

El delantero no se conformó y volvió a aparecer al inicio del segundo tiempo. Al 53’, nuevamente asistido por Torres, firmó su doblete con una definición precisa que amplió la ventaja y encarriló el partido para los dirigidos por el conjunto tolimense.

Las cifras reflejaron el dominio local: 62% de posesión, 25 remates y cinco tiros de esquina, frente a un Jaguares que, aunque intentó reaccionar, careció de contundencia. El descuento llegó al 84’ por intermedio de Darwin López, que puso suspenso momentáneo al cierre.

Sin embargo, en el tiempo añadido, Ever Valencia liquidó el encuentro con un remate de media distancia para sellar el 3-1 definitivo. Con este resultado, Tolima rompe su racha de empates y se afianza en la parte alta de la tabla, mientras Jaguares continúa comprometido en el fondo.