El clásico entre Millonarios FC y Atlético Nacional dejó una nueva muestra de superioridad del conjunto capitalino, que se impuso con autoridad 3-0 en El Campín, profundizando la crisis deportiva de su rival, pese a que este se mantiene como líder de la Liga BetPlay I-2026.

Nacional desaprovechó su oportunidad: Millonarios derrotó 3-0 en El Campín

El partido tuvo un punto de quiebre desde muy temprano. Nacional contó con una oportunidad inmejorable para adelantarse tras un penal sancionado vía VAR, pero Alfredo Morelos desperdició la ocasión con un remate por encima del arco, reviviendo fantasmas recientes y dejando escapar una ventaja clave.

Millonarios no perdonó. Antes de los 15 minutos, Rodrigo Contreras volvió a vestirse de protagonista y abrió el marcador, golpeando anímicamente a un Nacional que no logró recomponerse.

La situación se agravó con la expulsión de William Tesillo, quien vio la segunda amarilla tras una entrada por detrás que dejó a su equipo en inferioridad numérica.

El técnico Diego Arias intentó reorganizar su defensa, pero el equipo se desdibujó. En el segundo tiempo, la historia empeoró con la expulsión de Jorman Campuzano tras un altercado con Contreras, dejando a los antioqueños con nueve jugadores.

Con el control total del juego, Millonarios amplió la ventaja a los 60 minutos gracias a Mateo García. Ya sobre el final, un error en salida de Juan Moreno facilitó el tercer tanto, que Leonardo Castro transformó en goleada.

Más allá del resultado, el compromiso dejó en evidencia los problemas de Nacional: errores individuales, falta de control emocional y poca respuesta en momentos clave. Aunque lidera la tabla, el equipo no convence y suma dos derrotas consecutivas ante su clásico rival, lo que ha incrementado la presión sobre el cuerpo técnico y sus principales referentes.