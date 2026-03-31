Independiente Medellín protagonizó una remontada vibrante en el estadio Atanasio Girardot al imponerse 2-1 sobre América de Cali en un duelo cargado de emociones.

El conjunto escarlata golpeó primero con un verdadero golazo de Yeison Guzmán, quien a los 25 minutos silenció el escenario antioqueño con una jugada individual que terminó en un potente remate imposible para el arquero Salvador Ichazo. América dominó buena parte del primer tiempo, dejando en evidencia a un Medellín que no encontraba respuestas.

En la segunda mitad, el ‘Poderoso’ reaccionó con intensidad. Generó opciones claras, incluida una acción insólita con múltiples rebotes que no logró concretar, mientras el América desperdiciaba oportunidades para ampliar la ventaja, como un mano a mano que pudo sentenciar el partido.

[VIDEO] ¡Doblete de Ortiz! Medellín remontó el partido contra el América

Cuando parecía que la visita se quedaba con los tres puntos, apareció la pelota quieta como salvación para el equipo local. En un lapso de cinco minutos, José Ortiz se convirtió en el héroe de la noche con un doblete de cabeza que cambió el rumbo del encuentro.

José Ortiz, doblete con el poderoso, remontada contra el América 2-1

Primero, con un frentazo certero que igualó el marcador, y luego con otro golpe letal que desató la euforia en las tribunas y selló la remontada. Medellín pasó de la incertidumbre a la celebración en cuestión de minutos, firmando una victoria épica que reafirma su carácter competitivo en la Liga BetPlay.