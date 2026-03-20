[VIDEO] Escalofriante lesión de Francisco Fydriszewski contra el Junior

La victoria 2-0 de Independiente Medellín sobre Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot dejó tres puntos valiosos, pero también una imagen que encendió las alarmas: la lesión de Francisco Fydriszewski.

El ‘Poderoso’ resolvió el partido en la primera mitad, con un golazo de Alexis Serna al minuto 5 y la anotación de Francisco Chaverra al 23’, tras una gran jugada colectiva. Con esa ventaja, el equipo controló el trámite, incluso generando opciones claras como el remate del propio Fydriszewski que se estrelló en el palo en el segundo tiempo.

Sin embargo, el encuentro tuvo un quiebre cerca del minuto 79, cuando el árbitro Andrés Rojas suspendió el juego por incidentes en la tribuna. Tras 15 minutos de pausa y con garantías de seguridad, el compromiso se reanudó.

Fydriszewski sufrió una fuerte caída: obligó a la sustitución

Fue en ese contexto cuando llegó la acción más preocupante. Al minuto 80, Fydriszewski sufrió una fuerte caída tras una falta, que le provocó la salida de su codo izquierdo, obligando a su evacuación inmediata del campo.

La tensión fue evidente, aunque al término del partido se conoció un parte tranquilizador: el delantero fue atendido de inmediato y su brazo logró ser reacomodado, quedando a la espera de exámenes médicos.