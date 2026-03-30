[VIDEO] Estos son los goles con los que Nacional clasificó a cuadrangulares

En el estadio La Libertad se disputó un entretenido juego entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, un duelo que atraía por el choque de los dos líderes del campeonato. El cuadro antioqueño se llevó el triunfo 1-2.

Golpeados por la eliminación de la Copa Sudamericana, el cuadro antioqueño decidió ir por todo en el campeonato local; ante la mirada crítica por el juego, el entrenador Diego Arias goza de días tranquilos, con tiempo para planificar minuciosamente cada encuentro.

El número mágico, por ahora, estaría rozando la cifra de las 30 unidades, con una fecha menos que el campeonato anterior, podría ser menos, el equipo antioqueño coronó una gran cifra, y con 6 partidos por jugar en este todos contra todos.

Atlético Nacional se quedó con un triunfo clave en su visita a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, resultado que lo impulsa en la lucha por el liderato y lo acerca a la clasificación anticipada a los cuadrangulares de la Liga BetPlay-I. En un duelo directo entre los dos primeros del campeonato, el conjunto verdolaga impuso condiciones y marcó diferencias en un escenario siempre exigente.

El equipo dirigido por Diego Arias supo administrar el partido con orden táctico y efectividad, respaldando además su dominio reciente frente al cuadro nariñense. Con este resultado, Nacional mantiene su racha positiva en Pasto, donde acumula varias visitas sin conocer la derrota.

Desde el inicio, el conjunto antioqueño apostó por una nómina sólida, con referentes como Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, quienes lideraron el funcionamiento colectivo.