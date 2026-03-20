[VIDEO] Medellín, un huracán contra Junior: lo derrota 2-0 en el Atanasio Girardot

[VIDEO] Golazo de Medellín contra Junior: 2-0 en el Atanasio Girardot. Luego de un despeje corto por parte de la defensa barranquillera, Alexis Serna marcó para el poderoso con un potente remate desde fuera del área.

El partido comenzó bastante movido, en menos de cinco minutos ya había una llegada para el equipo local, un mal despeje por parte de los visitantes le permite a Alexis Serna marca un golazo desde fuera del área. Junior pierde 1-0 en el Atanasio Girardot.

La segunda anotación llegó tras un saque de banda, la pelota llegó al área, la ofensiva del DIM pivoteó y Francisco Javier Chaverra marcó el segundo de la noche.