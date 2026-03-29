Junior de Barranquilla consiguió un valioso triunfo como visitante tras imponerse 0-1 ante Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso disputado la tarde del domingo 29 de marzo ante más de 5.000 espectadores.

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias supo aprovechar una de sus oportunidades para quedarse con tres puntos clave en la Liga BetPlay-I.

Junior derrotó a Inter 0-1 en su visita a Bogotá, importante victoria para el equipo de Alfredo Arias

El único gol del compromiso llegó en el minuto 76, cuando el delantero Luis Muriel, quien había ingresado en el segundo tiempo, conectó un certero cabezazo desde el centro del área que se coló en la escuadra derecha del arco defendido por Wuilker Faríñez. La jugada fue iniciada por un preciso centro de Yeison Suárez.

El conjunto barranquillero mostró orden táctico y eficacia en los momentos clave del partido, lo que le permitió controlar el trámite y golpear en el instante justo. Con este resultado, Junior asciende a la tercera posición de la tabla con 24 puntos, consolidándose en la zona alta del campeonato.

Por su parte, Internacional de Bogotá atraviesa un momento irregular, aunque se mantiene dentro del grupo de los ocho con 21 unidades. En la próxima jornada, Junior recibirá a Deportivo Cali, mientras que el equipo capitalino visitará a Fortaleza.

[VIDEO] Golazo de Muriel: Junior celebró en casa del Internacional de Bogotá

Potente cabezazo del delantero 'tiburón' tras ingresar como suplente. Luego de un centro preciso de Yeison Suárez, Luis Fernando Muriel se impuso en las alturas, cabeceó esquinado y pone en ventaja a Junior.

El equipo de Barranquilla fue efectivo en un contragolpe fulminante, en el estadio Metropolitano de Techo.