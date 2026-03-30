[VIDEO] Golazo de Yeison Guzmán: América silenció el Atanasio Girardot

En el estadio Atanasio Girardot el mediocampista Yeison Guzmán apareció para darle la ventaja al equipo escarlata. El equipo visitante se adelanta parcialmente desde el minuto 25. Terminado el primer tiempo América ha dejado en evidencia a Independiente Medellín.

Golazo de Yeison Guzmán: América silenció el Atanasio Girardot 0-1 al Medellín

El mediocampista antioqueño de 28 años ya había avisado con una pelota quieta. Marlon Torres conectó de cabeza tras un tiro de esquina de Yeison Guzmán y estrelló la pelota en el travesaño. Sin embargo, el juez central invalidó la acción por una falta previa sobre Salvador Ichazo.

A los 25 minutos del primer tiempo el mediocampista de 28 años regateó hasta el borde del área y fusiló a Salvador Ichazo.

El jugador que llegó esta temporada venia siendo cuestionado porque a pesar de la buena racha goleadora el mediocampista, supuestamente, no aparecía contra los rivales de peso en el FPC, en esta ocasión se dejó ver para marcarle al DIM.

Segundo tiempo: Medellín tiene una gran opción, pero el marcador se mantiene

En la segunda etapa el Independiente Medellín tuvo una pintoresca jugada, que sobrepasa lo increíble, una primera definición en el palo, un cierre de un jugador en la línea y un triple rebote, que no pudo ser capitalizado.

David González y Alejandro Restrepo comienzan a mover sus bancos pensando en el remate del encuentro. El venezolano Darwin Machis dejó la cancha al minuto 65, pero al minuto 64 consiguió un excelente remate que asustó a la hinchada local.

Tilman tuvo una oportunidad de oro para liquidar el resultado, el contragolpe del América lo dejó mano a mano con Ichazo y el disparo se fue lejos del arco, Medellín se salva a pesar de estar encima del visitante.