VIDEO | Gran jugada y mejor definición: Medellín le marcó el segundo a Tolima

Independiente Medellín volvió a golpear en el estadio Manuel Murillo Toro y amplió su ventaja 2-0 sobre Deportes Tolima gracias a una gran acción individual de John Montaño, quien apareció en el momento justo para castigar al conjunto local.

El segundo tanto del ‘Poderoso’ llegó en el minuto 16, después de una jugada en la que Yony González encontró el espacio y habilitó a Montaño dentro del área. El atacante controló y definió con la pierna derecha, buscando el palo izquierdo, con un remate raso que terminó lejos del alcance del arquero tolimense.

La anotación llegó después de un comienzo frenético del Medellín, que ya había conseguido abrir el marcador apenas en el primer minuto.

Daniel Cataño recibió el balón fuera del área y sacó un remate preciso con la derecha que se metió junto al palo izquierdo para establecer el 1-0.

Independiente Medellín golpea dos veces: Montaño firma el 2-0 con una gran definición

Con la ventaja, el conjunto antioqueño aprovechó los espacios que dejó Tolima en su intento por reaccionar. Los dirigidos por el equipo local también tuvieron aproximaciones importantes.

Homer Martínez probó en dos oportunidades desde media distancia, mientras que Luis Sandoval desperdició una opción de cabeza tras un centro de Edwar López.

Sin embargo, Medellín se mostró más contundente y volvió a encontrar el camino del gol. Montaño aprovechó la asistencia de González y definió con tranquilidad para aumentar la diferencia.

¡Medellín está imparable! Segundo gol y golpe al Tolima en el Murillo Toro

El conjunto visitante incluso estuvo cerca de ampliar todavía más la ventaja. En el minuto 22, Jeison Medina recibió una asistencia de John Montaño y probó con un potente disparo desde fuera del área, aunque el balón se marchó por encima y desviado del arco.

El 2-0 refleja la contundencia del Medellín en un arranque de partido en el que logró aprovechar sus oportunidades. Tolima, obligado a reaccionar, deberá encontrar rápidamente soluciones para evitar que la diferencia siga creciendo.

Con dos goles en apenas 16 minutos, el ‘Poderoso’ está dando un golpe de autoridad como visitante y complicando desde temprano las aspiraciones del conjunto tolimense.