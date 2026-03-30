Atlético Nacional se quedó con un triunfo clave en su visita a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, resultado que lo impulsa en la lucha por el liderato y lo acerca a la clasificación anticipada a los cuadrangulares de la Liga BetPlay-I. En un duelo directo entre los dos primeros del campeonato, el conjunto verdolaga impuso condiciones y marcó diferencias en un escenario siempre exigente.

El equipo dirigido por Diego Arias supo administrar el partido con orden táctico y efectividad, respaldando además su dominio reciente frente al cuadro nariñense. Con este resultado, Nacional mantiene su racha positiva en Pasto, donde acumula varias visitas sin conocer la derrota.

Desde el inicio, el conjunto antioqueño apostó por una nómina sólida, con referentes como Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, quienes lideraron el funcionamiento colectivo.

[VIDEO] Jonathan Risueño estalla contra Alfredo Morelos por choque fortuito

La acción se dio en el segundo tiempo entre Pasto y Nacional, el entrenador del equipo local alegó intencionalidad del delantero verdolaga.