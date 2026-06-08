VIDEO - La más clara de Nacional: Morelos reventó el palo del Junior de tiro libre

Atlético Nacional volvió a quedarse a centímetros del gol en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I. Esta vez fue Alfredo Morelos quien hizo contener la respiración a los hinchas de Junior tras ejecutar un potente tiro libre que terminó estrellándose contra el poste derecho del arco barranquillero., Casco había inquietado con otro disparo al vertical.

La acción llegó en un momento de alta tensión en el estadio Atanasio Girardot, con el conjunto verdolaga buscando descontar la diferencia en la serie y acercarse a una remontada que parecía cada vez más complicada. Morelos asumió la responsabilidad de la pelota quieta y sacó un remate de pierna derecha desde fuera del área que superó la barrera y dejó sin reacción al guardameta rival.

Cuando todo indicaba que el balón terminaría en el fondo de la red, el poste derecho apareció como el gran aliado de Junior. El impacto del balón contra el vertical provocó el lamento inmediato de los jugadores de Nacional y de los miles de aficionados presentes en las tribunas.

La jugada se convirtió en una de las más claras del compromiso y confirmó el dominio ofensivo del equipo antioqueño, que insistió durante varios pasajes del encuentro en busca del gol. Sin embargo, la fortuna volvió a estar del lado del conjunto barranquillero.

Junior respiró aliviado tras el potente disparo de Morelos, mientras Nacional veía cómo una nueva oportunidad se escapaba por cuestión de centímetros en una final cargada de emociones.