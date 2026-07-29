Video | Llaneros FC sorprendió con una canción para la Liga BetPlay

Llaneros FC sigue fortaleciendo su identidad de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 y anunció el lanzamiento de “Llaneros Campeón”, la nueva canción oficial que acompañará al equipo durante toda la temporada.

La producción busca convertirse en el himno de la afición de Villavicencio y transmitir el sentido de pertenencia que rodea al club de la media Colombia.

El tema fue interpretado y compuesto por los artistas llaneros Adán Pulido y Naty Lozano, quienes apostaron por una propuesta musical diferente al fusionar el merengue de banda con el merengue de calle.

El resultado es una canción con un ritmo festivo que pretende reflejar la alegría, la fuerza y el orgullo de los seguidores del conjunto metense.

Llaneros FC estrena canción oficial para impulsar la ilusión de su afición en la Liga BetPlay 2026-II

Según informó el club, la inspiración de “Llaneros Campeón” nació del sueño de Adán Pulido, reconocido seguidor del equipo, de ver a Llaneros conquistar su primera estrella en el fútbol profesional colombiano.

Junto a Naty Lozano, ambos artistas fueron nombrados embajadores musicales del club durante este campeonato.

El lanzamiento hace parte de una estrategia institucional para estrechar el vínculo entre el equipo y su hinchada en un semestre en el que Llaneros buscará consolidarse en la máxima categoría del fútbol colombiano y seguir creciendo tanto dentro como fuera de la cancha.

Además del estreno de la canción, el videoclip oficial ya está disponible en sus redes sociales, mientras que el sencillo puede escucharse y descargarse en las principales plataformas digitales.

Con esta iniciativa, Llaneros FC espera que “Llaneros Campeón” se convierta en la banda sonora de cada partido, acompañando a los aficionados en el estadio y en cada rincón del país.

La institución hizo una invitación para que la hinchada adopte la canción como un símbolo de apoyo permanente al equipo, con la ilusión de vivir una temporada memorable y luchar por los objetivos deportivos en la Liga BetPlay 2026-II.