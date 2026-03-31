Leo Castro le devolvió la tranquilidad a los hinchas de Millonarios, luego de arrancar perdiendo contra Fortaleza, es el sexto gol del semestre del delantero en el equipo embajador, iguala las dianas de Rodrigo Contreras, su compañero de equipo. Sebastián Valencia, antes de terminar el primer tiempo pone adelante a los capitalinos 2-1.

[VIDEO] Millonarios responde en la Liga: Leo Castro iguala el partido

Leonardo Castro de Millonarios remató con la pierna derecha desde muy cerca al centro de la portería.

[VIDEO] Valencia aumenta la cuenta contra Fortaleza: 2-1 luego de comenzar perdiendo

Sebastián Valencia de Millonarios remató con la pierna izquierda desde el lado izquierdo del área, asistencia de Sebastián Viveros.

[VIDEO] Fortaleza empata el partido contra Millonarios en El Campín: 2-2

Sebastián Herrera de Fortaleza FC remató de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jonathan Marulanda con un centro al área.