VIDEO - Morelos falló el penal y dejó escapar una oportunidad de oro para Nacional

Atlético Nacional tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar su ventaja en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, pero Alfredo Morelos no logró convertir desde el punto penal y mantuvo con vida a Junior en el estadio Atanasio Girardot.

La acción se produjo sobre el minuto 59, cuando el árbitro sancionó una pena máxima a favor del conjunto verdolaga tras una revisión del VAR. La jugada nació dentro del área barranquillera, donde Morelos fue derribado por el arquero Mauro Silveira. Luego de analizar la acción, el juez confirmó la infracción y señaló el punto blanco.

La decisión llegó apenas tres minutos después del gol de Edwin Cardona, quien había abierto el marcador al minuto 56 tras una asistencia de Andrés Sarmiento, desatando la ilusión de los aficionados locales que soñaban con una remontada histórica.

Con el marcador 1-0 y el impulso anímico a favor de Nacional, Morelos tomó el balón y asumió la responsabilidad del cobro. El delantero, una de las principales referencias ofensivas del equipo de Diego Arias, tenía en sus pies la posibilidad de acercar aún más a los antioqueños en la serie.

Sin embargo, la ejecución no terminó como esperaba el Atanasio Girardot. El atacante desperdició la oportunidad desde los once metros al minuto 63, dejando escapar una ocasión que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

La reacción en las tribunas fue de incredulidad, mientras Junior respiraba aliviado tras superar uno de los momentos más complicados de la noche. El penal errado se convirtió de inmediato en una de las acciones determinantes del partido, manteniendo abierta la definición y aumentando la tensión en los minutos restantes de la gran final del fútbol colombiano.