[VIDEO] Ni el aguacero los detuvo: impresionante muestra de apoyo a Nacional previo a la final

Atlético Nacional vivió una jornada cargada de emoción y respaldo popular en la antesala de la gran final de vuelta de la Liga BetPlay frente a Junior.

Más de 15.000 aficionados se dieron cita en el estadio Atanasio Girardot para acompañar al equipo en su último entrenamiento antes del compromiso decisivo que se disputará este lunes festivo.

Ni siquiera el fuerte aguacero que cayó sobre Medellín fue impedimento para que la hinchada verdolaga demostrara su apoyo incondicional. Desde las tribunas, los seguidores alentaron sin descanso, desplegaron banderas y entonaron cánticos con el objetivo de transmitir confianza a una plantilla que buscará remontar la serie y conquistar un nuevo título para sus vitrinas.

El ambiente generado por los aficionados convirtió la práctica en una auténtica fiesta futbolera. Jugadores y cuerpo técnico agradecieron el respaldo recibido en una jornada que sirvió como inyección anímica para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada.

Mientras en las tribunas predominaba la emoción, sobre el terreno de juego el entrenador y sus dirigidos se enfocaron en ultimar detalles tácticos y estratégicos. Nacional es consciente de que necesitará un partido casi perfecto para revertir la serie y aprovechar la localía ante un estadio que promete estar completamente lleno.

El Atanasio rugió antes de la final y arropó a Nacional

La presión de disputar una final siempre está presente, pero el respaldo masivo de la afición se convirtió en un mensaje de confianza para el plantel. El club antioqueño sabe que contará con el impulso de miles de seguidores que sueñan con celebrar una nueva estrella.

Con el banderazo como antesala, Nacional quedó listo para afrontar una noche decisiva. El objetivo está claro: hacer valer su condición de local, remontar la serie y volver a levantar el trofeo de la Liga BetPlay ante su gente.