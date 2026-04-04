[VIDEO] Partido especial para Muriel: así fue su celebración contra el Cali

Junior de Barranquilla sufrió una derrota 2-1 frente al Deportivo Cali, en un partido donde el descuento de Luis Fernando Muriel llegó demasiado tarde para cambiar la historia.

El inicio del compromiso fue dinámico, con opciones en ambos arcos. Junior tuvo una clara al minuto 7, pero Mauro Silveira respondió en el mano a mano frente a Dinenno. Cali también tuvo su oportunidad desde el punto penal, aunque Avilés Hurtado falló su ejecución al 21’.

El equipo vallecaucano encontró la ventaja al minuto 31, cuando ‘Tití’ Rodríguez aprovechó un rebote en el área para poner el 1-0. A partir de ahí, Junior intentó reaccionar, pero careció de profundidad en el último tercio.

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En la segunda mitad, los barranquilleros adelantaron líneas y buscaron el empate. Muriel tuvo protagonismo en varias jugadas, incluyendo una acción en la que habilitó a Paiva, pero el paraguayo no logró concretar. Más adelante, el propio Muriel desperdició una opción clara frente al arco.

El Cali amplió la ventaja al 71’ con otro gol de Rodríguez, complicando aún más el panorama para Junior. Pese a ello, el equipo no bajó los brazos y encontró un descuento al minuto 87, cuando Muriel convirtió un penal con categoría, engañando al arquero rival.

El gol reavivó la esperanza, pero el tiempo no fue suficiente. Junior se quedó con 25 puntos en la quinta posición, mientras que Cali alcanzó 22 unidades y se ubica séptimo, metiéndose de lleno en la lucha por clasificar.