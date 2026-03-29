Deportivo Cali encontró en Alejandro Rodríguez a su gran figura para sellar una victoria clave, en un partido donde el guardameta fue determinante con múltiples intervenciones, incluida una atajada desde el punto penal que sostuvo el resultado.

El arquero regresó a la titularidad tras varios meses de incertidumbre y respondió con una actuación sobresaliente, siendo pieza fundamental para asegurar los tres puntos en Palmaseca.

Sus reflejos y seguridad bajo los tres palos fueron decisivos en momentos clave, pero fue su intervención en la pena máxima la que terminó por inclinar la balanza a favor del conjunto azucarero.

[VIDEO] Rodríguez aprovecha la oportunidad: Figura en el triunfo del Cali, 1-0 contra Deportivo Pereira

Más allá del rendimiento deportivo, Rodríguez dejó ver la carga emocional que acompañó su regreso: “Se me vienen muchas cosas a la cabeza. No habían sido meses fáciles, pero este escudo es muy grande”, expresó conmovido tras el compromiso, evidenciando el valor personal que tuvo esta noche.

El portero también destacó el papel de su familia durante el proceso, señalando que este logro representa una recompensa al esfuerzo silencioso: “Han sido meses de trabajo, de esperar la oportunidad. Este triunfo es para ellos, que siempre han estado conmigo”, afirmó, dedicando palabras especiales a sus seres más cercanos.

Sobre el penal atajado, Rodríguez confesó que venía preparándose desde hace tiempo para una oportunidad como esta: “Uno piensa en estos momentos. Las oportunidades son para aprovecharlas y tenía claro que, así fueran pocos minutos, debía darlo todo”, explicó, resaltando la mentalidad con la que afrontó el encuentro.

El triunfo no solo tuvo impacto individual, sino también colectivo. Deportivo Cali suma tres puntos vitales en su lucha por ingresar al grupo de los ocho, un objetivo que el propio arquero considera innegociable: “Este club merece estar siempre arriba, con su gente llenando el estadio”, concluyó.

Tras el gol de Avilés, el equipo encontró un fortín que fue llenando de confianza a su defensa, Deportivo Cali no tiene margen de error para lo que viene en la Liga, llegó a 19 puntos. Pereira aún no consigue ganar.